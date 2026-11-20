München (dpa) - Als Polizist in der ARD-Vorabendserie «Hubert und Staller» spricht Helmfried von Lüttichau ganz klar bairisch. Doch privat schlägt auch sein niedersächsisches Erbe durch, wohnte er die ersten Lebensjahre doch in Hannover. «Das sind tatsächlich zwei Seelen, die ich in mir habe», sagte der Schauspieler der dpa zu seinem 70. Geburtstag am heutigen Freitag. «Wenn ich privat bairisch rede, dann fällt mir das komischerweise schwer. Ich muss mich richtig in den Bayern reinversetzen, um das perfekt zu können.»

«Bayerischer Niedersachse»

Er sei ein «bayerischer Niedersachse» oder ein «niedersächsischer Bayer», scherzte von Lüttichau. Sein Umfeld reagiert bisweilen irritiert, wenn er Hochdeutsch redet: «Viele behaupten, ich würde privat meinen Dialekt verleugnen. Aber ich sage, nein, ich habe den gar nicht, weil er mir nicht gehört», stellte der Münchner klar.

Das Bairische sei eben «doch nicht ganz» seine Identität. Aber: «Es gibt schon auch einen Anteil des Bayerischen in mir, in dem ich mich zu Hause fühle. Da habe ich als Bayer sozusagen noch mal ein anderes Selbstbewusstsein als der Junge aus dem Norden.»

Bairisch als «zweite Haut»

Auch mit seinem Schulfreund Christian Tramitz spricht der Schauspieler nicht bairisch. Die Ausnahme: Die Dreharbeiten von «Hubert und Staller», wo beide als Polizistenduo auftraten, bis von Lüttichau ausstieg und es fortan «Hubert ohne Staller» hieß.

«Der Christian spricht ja auch privat Hochdeutsch. Aber sobald wir die Uniform anhatten und am Set standen, da war das ganz normal, dass wir dann auch so reden wie Hansi und Hubsi. Das ist dann tatsächlich wie eine zweite Haut», erinnert sich von Lüttichau.

Die «fette Zahl» 70

Seinen runden Geburtstag, den er mit Familie und Freunden feiern will, sieht er recht gelassen. Obwohl: «Die 70, das ist schon eine fette Zahl», räumt von Lüttichau ein. «Wenn es mir gelingt, diese Zahl als Aufbruch zu sehen, dann bin ich froh. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass es mir jetzt so gut geht, dass ich lauter Dinge tun kann, die mir Freude machen. Und dass ich genügend Energie habe, die mich antreibt.»

Doch während andere in seinem Alter auf Ruhe und Beständigkeit setzen, hat der neugierige Schauspieler andere Pläne. Er schreibt lieber an seinen Bühnenprogrammen - mit großer Freude und manchmal bis zu zwei Jahre. «Auf der Bühne mit eigenem Text, eigener Inszenierung, eigenen Ideen, fühle ich mich wieder wie ein Anfänger. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Gefühl, weil es mich weitertreibt und ich gar nicht in die Nähe dieses Gedankens oder des Gefühls komme, ich wüsste, wie es geht», erklärt er. «In dem Alter ist diese Ungewissheit ein besonders tolles Gefühl.»

Die Arbeit am Jähzorn

Dazu passt auch sein Vorsatz für das neue Lebensjahrzehnt mit der «7» davor: «Immer in Bewegung zu bleiben, Dinge zu verändern, neugierig zu sein und sich weiterzuentwickeln.» Da gehörten auch Fehler dazu. «Aber die kann man ja korrigieren und aus denen kann man auch lernen», ist er überzeugt.

Und von Lüttichau räumt auch freimütig einen Fehler ein: «dass ich manchmal zum Jähzorn neige, gerade wenn ich mich überfordert fühle oder nicht verstanden oder ungerecht behandelt». Dabei sei er doch eigentlich harmoniesüchtig. «Aber wenn ich dann Feuer speie, kann das für meine Umgebung sehr unangenehm sein, was mir dann hinterher leidtut.» Sich damit abfinden will er nicht: «Da kann ich nicht immer sagen, ich bin halt so. Man hat immer die Möglichkeit, an sich zu arbeiten».

Auch die ARD feiert ihren einstigen Serienstar - mit dem Filmporträt «Helmfried von Lüttichau - Solo für Staller» aus der Reihe «Lebenslinien», zu sehen in der Mediathek.