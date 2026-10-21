In Bayern kommt der Regen - und im Gebirge der Winter

München (dpa/lby) - Jetzt kommt der Herbst wohl endgültig - in den Bergen gibt es sogar einen Wintereinbruch: Nach einem häufig noch einmal sonnigen Dienstag zieht in weiten Teilen Bayerns am Mittwoch Regen auf. Der Deutsche Wetterdienst sagt zum Teil ergiebige Niederschläge voraus, etwa am Alpenrand.

Auch in der Nacht auf Donnerstag soll es im Flachland regnen, auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald wird nur noch 1 Grad erreicht. Für die höheren Lagen der Alpen sagt der Deutsche Wetterdienst sogar einen Wintereinbruch voraus, bei Tiefsttemperaturen von minus 2 Grad in 2.000 Metern Höhe - auf der Zugspitze minus 7 Grad.

Zeitweise kann es der Vorhersage zufolge sowohl im Hochgebirge als auch in den Mittelgebirgen Sturmböen geben. Bis Freitag bleibt es unbeständig - im Flachland werden teilweise zweistellige Temperaturen bis 14, 15 Grad erreicht.