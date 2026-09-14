Kräftiger Regen an den Alpen - danach wird es sonnig

München (dpa/lby) - Regen, Nebel, Sonne und später sogar Gewitter: Das Wetter in Bayern zeigt sich in den kommenden Tagen wechselhaft. Zunächst zieht ein Frontensystem über den Freistaat und bringt vielerorts Regen. Besonders nass wird es in der Nacht zum Montag am Alpenrand. Zum Wochenbeginn setzt sich dann zunehmend Hochdruckeinfluss durch.

Kräftiger Regen am Alpenrand

Nach verbreitetem Niederschlag am Sonntag in Nordbayern verlagert sich der Regen in der Nacht zum Montag zunehmend nach Südbayern. Am Alpenrand erwartet der DWD bis Montagvormittag verbreitet Dauerregen. Vor allem zwischen Mangfallgebirge und Berchtesgadener Alpen können 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter fallen, in Staulagen um die 50 Liter. Ein Großteil des Regens fällt voraussichtlich in der zweiten Nachthälfte innerhalb von etwa sechs Stunden.

Hochdruck bringt die Sonne zurück

Am Montag halten sich zunächst noch viele Wolken. Vor allem zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald kann es weiter regnen, während in Nordbayern in der Nähe der Donau noch letzte Tropfen fallen können. Im Laufe des Vormittags wird es zunehmend trocken und die Wolken lockern auf. Gegen Abend zeigt sich immer häufiger die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 24 Grad.

Sonniger und warmer Dienstag

Nach örtlichem Nebel am Morgen erwartet der DWD am Dienstag in ganz Bayern viel Sonnenschein. Lediglich über Mittag können sich einige Quellwolken bilden. Mit Höchstwerten zwischen 23 und 27 Grad wird es deutlich wärmer. Am wärmsten wird es voraussichtlich am Untermain.

Neue Gewitter am Mittwoch

Das ruhige Wetter hält jedoch nicht lange an. Am Mittwoch zieht von Nordwesten erneut Regen über Bayern, der teilweise von Blitz und Donner begleitet wird. Davor und danach kann sich die Sonne kurz zeigen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad.