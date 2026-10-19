Lastwagen stürzt Hang hinunter - ein Toter, ein Verletzter

Köttweinsdorf (dpa/lby) - Ein Lastwagen mit zwei Männern ist in Oberfranken von einem Waldweg etwa 20 Meter einen Hang hinuntergestürzt. Der 59 Jahre alte Beifahrer im Fahrzeug sei noch am Unfallort bei Köttweinsdorf (Landkreis Bayreuth) an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Der 50 Jahre alte Fahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Männer waren demnach in der Region in der Fränkischen Schweiz auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle im Wald, als ihr Lastwagen zur Seite kippte, abstürzte und letztlich auf dem Dach liegen blieb. Polizisten, Feuerwehr und Kräfte der Bergwacht waren den Angaben zufolge im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, blieb zunächst unklar.

Bei dem Unfall liefen laut Polizei auch mehrere Hundert Liter Diesel aus. Das Wasserwirtschaftsamt prüfe deshalb weitere Schritte.