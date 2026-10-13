«Löwen» feiern Sieg in Unterzahl - Jetzt gegen Bayern

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München blickt dem Stadtderby gegen den FC Bayern München II mit einem Erfolgserlebnis entgegen. Nach dem 1:1 am Wochenende beim FV Illertissen gewannen die «Löwen» das Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth mit einem Siegtreffer in Unterzahl 2:1 (1:0). Am Sonntag steht zum Abschluss der Englischen Woche das brisante Stadtduell gegen die Bayern-Amateure an.

Durch die klare Heimniederlage des bisherigen Spitzenreiters TSV Buchbach gegen den FC Augsburg II machten die Münchner etwas Boden gut. Neuer Tabellenführer der Regionalliga Bayern ist jetzt der FC Memmingen, der sechs Punkte vor 1860 liegt.

Im Grünwalder Stadion gingen die Gastgeber, die auf den schwer am Knie verletzten Tunay Deniz verzichten mussten, verdient in Führung. Nach einem Eckball von Lance Fiedler köpfte Michael Eberwein mit Hilfe der Latte den Ball ins Tor (24. Minute).

Schmidt mit Riesenchance zum Ausgleich

Nach dem Rückstand wurde Bayreuth stärker und hätte durch Dominic Schmidt den Ausgleich erzielen müssen. Der Mittelfeldspieler kam aus kurzer Distanz zum Kopfball (39.). Schmidt vergab aber ebenso wie vier Minuten später, als er an 1860-Keeper Vitus Eicher scheiterte.

Nach dem Seitenwechsel ging es heiß her; beide Teams lieferten sich ein intensives Spiel. Einem Kopfballtreffer von Edwin Schwarz - ebenfalls im Anschluss an einen Eckball - verweigerte der Schiedsrichter die Anerkennung, weil er in der Entstehung ein Foul gesehen hatte. Eine sicher diskutable Entscheidung (55.).

Gelb-Rot für die «Löwen»

Wenig später gerieten die «Löwen» in Unterzahl - Fiedler sah innerhalb weniger Minuten Gelb und dann Gelb-Rot (64.). In Überzahl bejubelte Bayreuth den Ausgleichstreffer. Bei einem Kopfball von Patrick Scheder nach einer Flanke vom rechten Flügel war Eicher im 1860-Tor geschlagen (68.).

Die Gäste wollten jetzt mehr, aber trotz Unterzahl schlugen auf der anderen Seite die Münchner wieder bei einem Standard zu. Eric Uhlmann traf mit einem wunderbaren Freistoß (79.). Danach retteten sich die «Löwen» zum knappen Sieg ins Ziel.