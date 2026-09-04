Mann bedroht Polizei mit Fleischerbeil und Eisenstange

München (dpa/lby) - Ein 68-jähriger Fahrradfahrer hat in München Polizeibeamte erst mit einem Fleischerbeil und anschließend mit einer Eisenstange bedroht. Nach Polizeiangaben zogen die Beamten daher ihre Dienstwaffen und forderten Unterstützung an.

Demnach floh der Mann am Donnerstag in seinen Garten, als er von einer Streife kontrolliert werden sollte. Im Verlauf des folgenden Gesprächs habe er zu einem Fleischerbeil gegriffen und die Beamten bedroht. Diese zogen ihre Dienstwaffen und forderten Unterstützung an, hieß es.

In der Folge legte der Mann den Angaben zufolge das Beil ab und nahm eine Eisenstange in die Hand. Mit dieser habe er den Beamten gedroht, Gewalt anzuwenden. Die Polizisten bewegten ihn nach eigenen Angaben im Gespräch dazu, die Stange abzulegen, und sicherten ihn. Er wurde aufgrund von Fremdgefahr in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der 68-Jährige wurde wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.