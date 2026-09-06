Mann droht, elfjährigen Jungen in München zu erschießen

München (dpa/lby) - Ein 69-jähriger Mann soll in München gedroht haben, einen elfjährigen Jungen zu erschießen. Nach Polizeiangaben drohte er auch einer 44-Jährigen mit dem Tod. Demnach besuchte der Mann am Freitag eine Bekannte in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei sei es zu einem Streit mit der 44 Jahre alten Anwohnerin gekommen. Den Angaben zufolge drohte der 69-Jährige ihr an der Wohnungstür mit dem Tod und gab an, dafür ein Messer verwenden zu wollen.

Kurz bevor die von der 44-Jährigen gerufene Polizei eintraf, geriet der Mann auf einem Balkon in eine verbale Auseinandersetzung mit einem elfjährigen Nachbarskind, wie es hieß. Hierbei habe der Mann gedroht, das Kind zu erschießen und den Jungen leicht verletzt, indem er Gegenstände vom Balkon geworfen habe. Speziell geschulte Polizeibeamte bewegten den Mann nach eigenen Angaben in der Folge, die Wohnung zu verlassen. Er sei widerstandslos durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos gesichert worden.

Der 69-Jährige sei nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden, da sich keine Hinweise auf eine weitere Gefahr ergeben hätten. Er wurde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. Die Ermittlungen laufen.