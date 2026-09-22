Mann filmt unter Dirndl - Wiesn-Besucher schreiten ein

München (dpa/lby) - Ein 45-Jähriger soll auf der Wiesn mit seinem Mobiltelefon unter das Dirndl einer Frau gefilmt haben. Eine Zeugin beobachtete den Mann am Montagabend in einem Festzelt und machte lautstark auf die Situation aufmerksam, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Besucher und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten den Mann fest, bis die Polizei vor Ort war.

Auf seinem Mobiltelefon fanden die Beamten nach eigenen Angaben eine entsprechende Videoaufnahme und stellten das Gerät sicher. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen den Mann wird wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich wurde er wieder entlassen.