Mann kann teure Taxifahrt nicht zahlen und wirft mit Steinen

Bachhagel (dpa/lby) - Ein Mann hat seine über 200 Kilometer lange Taxifahrt nach Bachhagel (Landkreis Dillingen an der Donau) nicht bezahlen können und dann mit Steinen auf das Taxi geworfen. Der Fahrtpreis lag bei über 500 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg in Unterfranken hatte sich das Taxi bei einem Taxiunternehmen aus dem Landkreis Heidenheim bestellt.

Am Zielort angekommen soll der 30-jährige Mann dem Taxifahrer stattdessen eine Überweisung angeboten haben. Als der Taxifahrer die Polizei rief, griff der 30-Jährige zu den Steinen. Er verursachte einen Schaden am Taxi im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrug und Sachbeschädigung.