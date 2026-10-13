Mögliche Drohne stört Flugbetrieb am Nürnberger Flughafen

Nürnberg (dpa/lby) - Eine mögliche Drohnensichtung hat in den frühen Morgenstunden zu Störungen auf dem Flughafen Nürnberg geführt. Drei Piloten meldeten unabhängig voneinander beim Start- oder Landevorgang ein Objekt, bei dem es sich möglicherweise um eine Drohne gehandelt haben könnte, wie die Polizei mitteilte.

Die Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen leitete in Abstimmung mit dem Albrecht-Dürer-Airport und der Deutschen Flugsicherung umgehend Such- und Detektionsmaßnahmen ein. Dabei kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz; allerdings konnte eine Drohne nicht gefunden werden.

Während des Einsatzes kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Flugbetriebs. Nach Angaben eines Flughafensprechers waren insgesamt sechs Flüge verspätet - zwei Ankünfte und vier Abflüge. Zudem mussten zwei ankommende Maschinen vorsorglich nach Köln und Prag ausweichen, konnten ihren Flug nach Nürnberg danach jedoch fortsetzen.