Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Schamhaupten (dpa/lby) - Ein 53-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw in Oberbayern lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann in Schamhaupten (Landkreis Eichstätt) aus noch ungeklärter Ursache am Beginn einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Motorrad frontal mit dem Sattelzug eines 37-Jährigen.

Der Biker wurde durch den Aufprall von seiner Maschine geschleudert. Der 53-Jährige kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.