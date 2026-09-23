Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Chieming (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder auf einer Staatsstraße bei Chieming (Landkreis Traunstein) ist einer der Fahrer ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 64-Jähriger, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann, der in Richtung Seebruck unterwegs war, hatte ein Fahrzeug überholen wollen. Er scherte auf die Gegenfahrspur der Staatsstraße 2093 aus, wie es hieß. Dabei übersah er laut Polizei offenbar einen entgegenkommenden 44-jährigen Biker. Dieser erlitt bei der Kollision am Mittwochnachmittag so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.