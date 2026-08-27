Nach Baby-Glück: Nürnbergs Torwart-Held wieder da

Nürnberg (dpa/lby) - Beim 1. FC Nürnberg ist Torwart-Held Jan Reichert im Baby-Glück - und schon wieder im Training. «Er war ein, zwei Tage zu Hause - hat gestern die erste Einheit mit uns mitgemacht», sagte Trainer Miroslav Klose zwei Tage vor dem Zweitliga-Topspiel am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) gegen Arminia Bielefeld. «Er ist am Strahlen über das ganze Gesicht», verriet Klose und meinte: «Der ist momentan richtig, richtig gut drauf.»

Der 25-Jährige wird also wieder im Nürnberger Tor stehen. «Ein besseres Timing hätte er mit seiner Frau nicht finden können», meinte Klose. Das Baby sei «zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt» gekommen».

Nach Pokal-Krimi schnell nach Hause

Im Pokalspiel bei Viktoria Köln am 22. August hatte Reichert den Club mit zwei gehaltenen Elfmetern in die zweite Pokalrunde gerettet. Nürnberg setzte sich nach einem 1:1 nach Verlängerung mit 5:4 im Elfmeterschießen durch - für den Torhüter nicht nur eine Nerven-, sondern auch eine Geduldsprobe.

«Da ging es in dem Spiel auch noch in die Verlängerung. Das hast Du ihm auch angemerkt», sagt Klose und verriet: «Nach dem Köln-Spiel haben wir ihn mit dem Auto zurückgeschickt.» Alles ging gut - Nürnberg gratulierte: «Familie Reichert hat Zuwachs bekommen!», schrieb der FCN zu einem Baby-Foto und richtete Glückwünsche an den Keeper und seine Frau: «Wir wünschen euch alles Gute für eure kleine Familie, Laura & Jan!»