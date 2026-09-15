Neues Schuljahr in Bayern startet mit viel Sonne

München (dpa/lby) - Pünktlich zum Start in das neue Schuljahr wird es in Bayern am Dienstag nochmals richtig sommerlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) darf der Freistaat auf perfektes Freibadwetter mit viel Sonne und Temperaturen bis 28 Grad am Untermain hoffen. Im übrigen Land ist es mit Temperaturen bis 26 Grad aber ebenfalls nur unwesentlich kühler.

Im Norden des Freistaates startet der Tag örtlich mit Nebel, ab mittags können sich vereinzelt Quellwolken bilden. In den Kammlagen werden Temperaturen von 21 Grad erwartet, auf dem Großen Arber immerhin noch 16 Grad. Der Wind kommt schwach aus Südwesten.

Schauer in der Nacht auf Mittwoch im Nordwesten

In der Nacht zum Mittwoch droht dann im Nordwesten schauerartiger Regen mit einzelnen Gewittern bei 15 bis 11 Grad. Im Süden kann es ebenfalls anfangs örtlich Nebelfelder geben. Auch hier ist es meist schwachwindig.

Für Mittwoch deutet sich eine Wetteränderung an. In Ober- und Niederbayern gibt es noch längere sonnige Abschnitte, sonst dominieren überwiegend dichte Wolken. Ab den Mittagsstunden zieht von Nordwesten teils gewittriger Regen durch. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad im Allgäu und 25 Grad am Inn.

Es wird wechselhafter und kühler

In der Oberpfalz dürfte es schon am Mittwochmittag nass werden, im Nordwesten Frankens wird es am Nachmittag aber meist wieder trocken. Die Höchstwerte liegen um 20 Grad am Fichtelgebirge und bis 23 Grad an der Donau. In den Kammlagen und auf dem Großen Arber werden 15 bis 17 Grad erwartet.