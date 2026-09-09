Paketzustellerin fährt Sechsjährigen auf Fahrrad an

Riedenberg (dpa/lby) - Eine 42 Jahre alte Paketzustellerin hat in Riedenberg (Landkreis Bad Kissingen) einen sechsjährigen Jungen mit ihrem Postauto erfasst. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Junge am Dienstag mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg, als die Fahrerin eines Paketzustelldienstes abbog und einen Teil des Gehwegs überfuhr. Dabei soll sie das Kind touchiert haben. Der Sechsjährige stürzte und wurde im Bereich der Beine von dem Transporter überrollt. Ein Sprecher der Polizei spricht auf Anfrage von «Glück im Unglück». Der Junge kam mit leichten Verletzungen davon. Die 42-Jährige blieb körperlich unverletzt, so der Sprecher. Sie muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.