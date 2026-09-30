Plötzlicher Spurwechsel: Zwei Autos mit Totalschaden

Bamberg (dpa/lby) - Ein Fahrstreifenwechsel hat bei Bamberg zu einem Unfall mit hohem Schaden geführt, der nur durch Glück nicht zu schweren Verletzungen geführt hat. Wie die Polizei mitteilte, war ein 57-Jähriger am Dienstagabend auf der Autobahn 73 Richtung Suhl unterwegs, als ein 59-Jähriger mit seinem Auto plötzlich ohne ersichtlichen Grund auf dessen Fahrstreifen wechselte. Trotz Vollbremsung sei es zum Zusammenstoß gekommen, woraufhin beide Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren hätten.

Die Fahrzeuge schleuderten laut Polizei über die Fahrbahn. Verletzt wurde demnach nur dank viel Glück niemand. Die Autobahn sei für zwei Stunden gesperrt gewesen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden wurde auf rund 140.000 Euro geschätzt. Der Grund für den Fahrstreifenwechsel sei unklar.