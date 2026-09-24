Polizei sucht vermisste Bergsteigerin mit Hubschrauber

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber hat die Polizei nach einer vermissten 25-Jährigen in Garmisch-Partenkirchen gesucht - bislang erfolglos. Nun fahndet sie öffentlich nach der Frau, die seit Anfang September vermisst wird, wie die Polizei mitteilte.

Die aus Südhessen stammende Frau ist eine erfahrene Bergsteigerin und war zuvor mehrfach in den Bergen unterwegs, unter anderem im Grenzgebiet zu Österreich. Der letzte Kontakt mit der Vermissten war im Ortsinneren. Ob ihr in den Bergen etwas zugestoßen ist, ist eine von mehreren Möglichkeiten - die Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Die Polizei bittet um Hinweise.