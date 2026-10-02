Polizei warnt vor flüchtigen Einbrechern im Raum Mittenwald

Mittenwald (dpa/lby) - Die Polizei sucht im Raum Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) mit einem Großaufgebot nach flüchtigen Einbrechern und warnt davor, Anhalter mitzunehmen. «Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass die bislang unbekannten Täter bewaffnet sind», teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Verdächtige sollten nicht angesprochen, Hinweise per Notruf oder an die nächste Polizeidienststelle gemeldet werden.

Am Morgen gegen 6.00 Uhr war jenseits der österreichischen Grenze in Innsbruck eingebrochen worden. Die Verdächtigen flüchteten nach ersten Erkenntnissen mit einem Auto nach Deutschland. «Im Raum Mittenwald verunfallten die Tatverdächtigen mit ihrem Pkw und setzten ihre Flucht zu Fuß fort», schilderte die Polizei. Aufgrund der laufenden Fahndungsmaßnahmen befänden sich derzeit viele Polizisten sowie ein Polizeihubschrauber in der Region.