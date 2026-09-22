Radfahrerin gerät unter Lastwagen und wird schwer verletzt

Lauingen (dpa) - Eine 66 Jahre alte Radfahrerin ist in Lauingen (Landkreis Dillingen an der Donau) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg unter einen Lastwagen geraten und schwer verletzt worden. Die Frau war am Montag auf einem Gehweg unterwegs und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort geriet sie unter den vorbeifahrenden Lastwagen.

Die Frau erlitt demnach schwerste Verletzungen an den Beinen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer fuhr zunächst weiter. Nach Einschätzung der Polizei hatte er den Unfall möglicherweise nicht bemerkt. Mit Hilfe von Zeugenaussagen wurde der Lastwagen wenig später geparkt in Lauingen gefunden und der Fahrer ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.