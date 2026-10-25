Dauerregen in Bayern, in den Alpen kann es schneien

München (dpa/lby) - In den bayerischen Alpen kann es in der Nacht zum Montag schneien. Oberhalb von etwa 1.500 Metern sei zwischen einem und fünf Zentimetern Neuschnee möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Sonntag bestimmen demnach Dauerregen, Wind und vereinzelte Gewitter das Wetter in Bayern. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 8 und 14 Grad, in höheren Lagen teils nur um 5 Grad.

Am Nachmittag lockert die Bewölkung nach Angaben des DWD auf. Einzelne Schauer seien noch möglich, im Norden seien zudem vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. Es herrsche ein frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen im Flachland und Sturm- oder schweren Sturmböen im Gebirge.

Neue Woche startet überwiegend trocken mit bis zu 20 Grad

Zum Start in die neue Woche bleibe es dem Wetterdienst zufolge überwiegend trocken im Freistaat. Nur in östlichen und nördlichen Gebieten Nordbayerns könne es hier und da noch ein paar Tropfen geben. Die Temperaturen liegen dem DWD zufolge am Montag zwischen 9 und 14 Grad. Es bleibe windig und bewölkt.

Am Dienstag zeige sich vielerorts wieder die Sonne. Im Allgäu rechnet der DWD mit Temperaturen bis 20 Grad und auch sonst dürfte es sehr mild werden. Nachts könne es dann wieder regnen.