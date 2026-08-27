Sattelzug brennt auf A94 vollständig aus

Pastetten (dpa/lby) - Ein Sattelzug ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 94 im Landkreis Erding vollständig ausgebrannt. Der 59-jährige Fahrer bemerkte gegen 7.00 Uhr während der Fahrt in Richtung München Rauch aus dem Motorraum, wie die Polizei mitteilte. Er stellte das Fahrzeug bei Pastetten auf dem Seitenstreifen ab. Zu diesem Zeitpunkt seien bereits Flammen aus dem Motorraum geschlagen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Fahrer blieb unverletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Durch die Flammen wurde nach Polizeiangaben auch eine Dieselleitung beschädigt. Kraftstoff verteilte sich über die gesamte Fahrbahn. Die A94 musste deshalb in Richtung München vollständig gesperrt werden.