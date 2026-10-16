Schockanruf: Seniorin übergibt Bargeld und Edelmetallmünzen

Sonthofen (dpa/lby) - Einen hohen sechsstelligen Betrag hat eine Seniorin aus Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) an einen Betrüger übergeben. Nach Polizeiangaben wurde sie vorher von einem angeblichen Staatsanwalt angerufen, der behauptete, sie müsse Kaution für ihre Tochter zahlen.

Demnach erhielt die Seniorin den Anruf am Dienstag. Der Anrufer habe behauptet, die Tochter der Frau habe eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Um die angeblich drohende Untersuchungshaft abzuwenden, müsse die Frau eine Kaution bezahlen. Den Angaben zufolge glaubte die Seniorin das und übergab an ihrer Wohnanschrift Bargeld und Edelmetallmünzen an einen unbekannten Mann. Erst nach einem Gespräch mit ihrer Tochter erkannte die Frau den Betrug und erstattete Anzeige, wie die Polizei mitteilte.

Schockanrufe: Wie funktionieren sie?

Nach Angaben der Polizei geben sich Telefonbetrüger bei sogenannten Schockanrufen oft als Polizisten, Staatsanwälte oder Rechtsanwälte aus. Mit erfundenen Geschichten versuchen die Täter den Angaben zufolge, ihre Opfer in eine emotionale Ausnahmesituation zu versetzen.

Sie setzen die Angerufenen hierbei massiv unter Druck und drängen auf eine schnelle Übergabe von Wertgegenständen, heißt es. Außerdem hielten sie die Gespräche über längere Zeit aufrecht, um eine Rücksprache mit Angehörigen zu verhindern. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.