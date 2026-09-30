Seniorin stirbt nach Rollstuhl-Sturz auf Oktoberfest

München (dpa/lby) - Eine über 90-jährige Frau wollte auf dem Oktoberfest ein Kutschpferd streicheln, doch ihr Rollstuhl verfing sich im Geschirr und sie stürzte. Sechs Tage nach dem Vorfall ist die Frau nun im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach ereignete sich der Unfall bereits am Mittwoch im Bereich der Oidn Wiesn. Als das Pferd seinen Kopf hob, kippte der Rollstuhl der Seniorin um. Nachdem Passanten ihr aufgeholfen hatten, setzte sie ihren Weg zunächst fort, ehe sich ihr Zustand kurz darauf verschlechterte.

Der Rettungsdienst brachte die Frau über die Sanitätswache des Festgeländes in eine Klinik. Dort starb sie am Dienstag. Die Polizei wurde erst nach ihrem Tod über den Unfall informiert. Die Verkehrspolizei ermittelt nun, ob ein Fremdverschulden vorliegt.