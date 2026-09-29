Sexualdelikt auf dem Oktoberfest: 31-Jähriger in Haft

München (dpa/lby) - Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt auf dem Oktoberfest sitzt ein 31-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann soll auf dem Festgelände in München gegen den erkennbaren Willen einer 31-jährigen Frau sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben, wie die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand mitteilte.

Mehrere Mitarbeiter des Sanitätsdienstes und ein Mitarbeiter eines Festzelts beobachteten am späten Sonntagabend den Vorfall. Zwei von ihnen schritten laut Polizei ein, trennten den Mann von der Frau und hielten ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Wiesnwache.

Die Frau wurde den Angaben zufolge kriminalpolizeilich betreut und medizinisch untersucht, zudem wurden umfangreiche Spuren gesichert. Der Tatverdächtige kam zunächst in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums. Ein Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.