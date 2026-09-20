Sohn soll seine Mutter umgebracht haben - Untersuchungshaft

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 20-Jähriger, der seine Mutter getötet haben soll, ist in Untersuchungshaft gekommen. Gegen ihn wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, wie die Polizei mitteilte. Die 45-jährige Frau wurde am Freitagvormittag leblos in einer Wohnung in Nürnberg gefunden. Die Polizei nahm daraufhin den 20-jährigen Sohn als Tatverdächtigen fest.

Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Er ist deutsch-russischer Staatsangehöriger. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der Ermittlung. Angehörige der Frau hatten die Polizei gerufen, weil sie nichts mehr von ihr gehört hatten und sich Sorgen machten.