Sonne am Tag, kalte Nächte und stürmische Böen

München (dpa/lby) - Wer in Bayern in den nächsten Tagen unterwegs ist, sollte morgens für das Auto den Eiskratzer griffbereit haben und auf glatte Stellen achten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt für den Freistaat einen überwiegend sonnigen Start ins Wochenende in Aussicht, mit einigen Einschränkungen.

Heute viel Sonne und Höchstwerte bis 7 Grad

Der Vorhersage zufolge lösen sich anfängliche Nebelfelder auf, danach scheint heute vielerorts die Sonne. Die Höchstwerte dürften zwischen 4 und 8 Grad liegen. In den Kammlagen könnte es nur 4 Grad geben, auf dem Großen Arber sogar nur 1 Grad. In 2.000 Metern Höhe zeigt das Thermometer um die 2 Grad an, in 3.000 Metern minus 3 Grad. Der Wind soll schwach bis mäßig aus Ost wehen.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es den Angaben zufolge zunächst klar, in der zweiten Nachthälfte ziehen von Südwesten her einige Wolkenfelder auf. Stellenweise könnte sich Nebel bilden. Morgens sind es maximal zwischen 0 und minus 5 Grad, in einigen Tälern sind sogar bis minus 7 Grad möglich. Vereinzelt sollte man mit Glätte rechnen.

Morgen Sonne zwischen Alpen und Bayerischem Wald

Der Vorhersage zufolge bleibt es am Sonntag zwischen Alpen und Bayerischem Wald trotz einiger Wolkenfelder länger sonnig. Sonst dürfte es meist stark bewölkt sein, in Franken könnte es bedeckt bleiben und zeitweise etwas regnen. Richtung Oberpfalz soll es dagegen meist trocken bleiben. Im nördlichen Schwaben und in Oberbayern könnte es ab und zu etwas regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 10 Grad, am Alpenrand bei bis zu 12 Grad und im Fichtelgebirge nur bei maximal 3 Grad.

In den Kammlagen der Rhön könnten stürmische Böen auftreten, auf hohen Alpengipfeln soll es zum Abend ebenfalls stürmisch werden. Wer in höheren Lagen unterwegs ist, sollte an warme und windabweisende Kleidung denken.