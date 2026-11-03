Sperrung der A99 bei München - Was Autofahrer wissen müssen

München (dpa/lby) - Ein Abschnitt des vielbefahrenen Autobahnrings im Osten Münchens wird Ende November ein Wochenende lang komplett gesperrt. Grund sei der Abriss einer Brücke über die Autobahn 99 bei Haar, teilte die Autobahn GmbH für Südbayern mit. Das Unternehmen des Bundes rechnet mit massiven Verkehrsbelastungen in ganz München und darüber hinaus und rät dazu, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Antworten auf wichtige Fragen.

Wann ist die Sperrung geplant?

Die Sperrung soll am 20. November, einem Freitag, um 20.00 Uhr beginnen. Am Montag (23. November) soll die Strecke um 5.00 Uhr morgens wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH handelt es sich um das verkehrsärmste Wochenende des Jahres.

Um welche Strecke geht es genau?

Betroffen ist die A99 zwischen den Autobahnkreuzen München Süd und München Ost. Mit der Ostumgehung trifft es eine der am stärksten frequentierten Autobahnen Deutschlands. Durch ihre Anbindung an wichtige Autobahnen wie die A9, die A92 oder die A8 sei sie zudem ein zentraler Bestandteil der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH.

Wo wird es Staus geben?

Für die A99 gibt es keine leistungsfähige parallele Autobahnverbindung. Deshalb muss sich der Verkehr durch München quälen. Für das Straßennetz im gesamten Stadtgebiet würden deshalb massive Belastungen erwartet, so die Autobahn GmbH. Auch die umliegenden Landkreise München, Ebersberg und Erding werden der Prognose nach unter Verkehrsbehinderungen leiden. Auch eine Autofahrt zur Messe oder zum Flughafen könnte erheblich länger dauern, so die Warnung.

Was wird Autofahrern geraten?

Der Tipp der Verkehrsexperten: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder am besten gleich daheim bleiben und auf alle nicht nötigen Autofahrten verzichten. Das sei auch wichtig, um Rettungswege für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste freizuhalten.

Gibt es Umleitungen?

Schon Hunderte Kilometer vor München soll der Verkehr auf andere Strecken umgeleitet werden. Insbesondere der Lastwagenverkehr Richtung Brenner sollte bereits in Würzburg auf die A7 und die A96 ausweichen und in Österreich den Arlbergtunnel nutzen, heißt es. Wer aus dem Raum Nürnberg kommt und etwa Richtung Tauernautobahn, Wien oder Osteuropa reisen will, dem wird empfohlen, bereits in Nürnberg die A3 Richtung Regensburg und Passau zu nehmen. Dasselbe gelte in umgekehrter Richtung für Reisende, die aus dem Süden kommen.

Warum ist die Sperrung notwendig?

Die Autobahnbrücke bei Haar wurde 1973 errichtet. Inzwischen sei sie in einem so schlechten Zustand, dass nur noch der Abriss bleibe. Und der muss in einem Stück erfolgen. Bei einem Teilabrisse wäre zu befürchten, dass die restliche Brücke unkontrolliert auf die Fahrbahn der A99 stürze, erklärt die Autobahn GmbH.

Wie geht es nach dem Abriss weiter?

An selber Stelle will der Bund dann eine neue Brücke über die Autobahn bauen, die Ende 2028 fertig sein soll. Bis dahin fließt der Verkehr schon seit August über eine Behelfsbrücke.