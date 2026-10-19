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Squishies-Trend auf Bayerns Schulhöfen: Verbraucherzentrale warnt vor Schadstoffen und Verbrennungen

Squishies sind aktuell auf bayerischen Schulhöfen besonders beliebt – doch die Verbraucherzentrale warnt: Einzelne Produkte können gefährlich sein. Worauf ihr beim Kauf und Umgang mit Squishies achten solltet, lest ihr hier.

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Squishies Foto: Adobe Stock Von Silga

Squishies, die weichen Quetschspielzeuge zum Kneten und Sammeln, stehen im Fokus der Behörden. Einzelne Produkte tauchen im EU-Warnportal auf – wegen Schadstoffen, Kleinteilen oder fehlender Herstellerangaben. Besonders kritisch sind Squishies mit stark chemischem oder benzinartigem Geruch. Diese sollten nicht gekauft werden.

Gefahren durch Schadstoffe und Kleinteile

  • In einigen Squishies wurden krebserregende Stoffe wie Benzol sowie weitere Chemikalien gefunden, die die Atemwege reizen können.
  • Kleinteile können sich lösen und von kleinen Kindern verschluckt werden – es besteht Erstickungsgefahr.
  • Produkte ohne klare Herstelleradresse sind ein Warnsignal, da die Sicherheit nicht nachvollziehbar ist.

Mikrowellen-Trend: Gefahr von Verbrennungen

Ein Trend aus sozialen Netzwerken sorgt für zusätzliche Risiken: Squishies werden in der Mikrowelle erhitzt, damit sie weicher werden. Platzt die Hülle, kann die heiße Füllung zu schweren Verbrennungen führen. Die Verbraucherzentrale rät dringend davon ab, Squishies zu erhitzen – weder in der Mikrowelle noch auf der Heizung oder im Auto.

Tipps der Verbraucherzentrale für Eltern

  • Squishies von Markenherstellern bevorzugen und im seriösen Handel kaufen
  • Geruchstest machen: Stark chemisch riechende Squishies besser nicht kaufen
  • Auf CE-Zeichen und Altersangabe achten, aber auch Produkte mit CE-Zeichen können unsicher sein
  • Beschädigte oder stark riechende Squishies sofort entsorgen
  • Kinder unter drei Jahren sollten nicht mit Squishies spielen
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