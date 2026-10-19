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Squishies-Trend auf Bayerns Schulhöfen: Verbraucherzentrale warnt vor Schadstoffen und Verbrennungen
Squishies sind aktuell auf bayerischen Schulhöfen besonders beliebt – doch die Verbraucherzentrale warnt: Einzelne Produkte können gefährlich sein. Worauf ihr beim Kauf und Umgang mit Squishies achten solltet, lest ihr hier.
Squishies, die weichen Quetschspielzeuge zum Kneten und Sammeln, stehen im Fokus der Behörden. Einzelne Produkte tauchen im EU-Warnportal auf – wegen Schadstoffen, Kleinteilen oder fehlender Herstellerangaben. Besonders kritisch sind Squishies mit stark chemischem oder benzinartigem Geruch. Diese sollten nicht gekauft werden.
Gefahren durch Schadstoffe und Kleinteile
- In einigen Squishies wurden krebserregende Stoffe wie Benzol sowie weitere Chemikalien gefunden, die die Atemwege reizen können.
- Kleinteile können sich lösen und von kleinen Kindern verschluckt werden – es besteht Erstickungsgefahr.
- Produkte ohne klare Herstelleradresse sind ein Warnsignal, da die Sicherheit nicht nachvollziehbar ist.
Mikrowellen-Trend: Gefahr von Verbrennungen
Ein Trend aus sozialen Netzwerken sorgt für zusätzliche Risiken: Squishies werden in der Mikrowelle erhitzt, damit sie weicher werden. Platzt die Hülle, kann die heiße Füllung zu schweren Verbrennungen führen. Die Verbraucherzentrale rät dringend davon ab, Squishies zu erhitzen – weder in der Mikrowelle noch auf der Heizung oder im Auto.
Tipps der Verbraucherzentrale für Eltern
- Squishies von Markenherstellern bevorzugen und im seriösen Handel kaufen
- Geruchstest machen: Stark chemisch riechende Squishies besser nicht kaufen
- Auf CE-Zeichen und Altersangabe achten, aber auch Produkte mit CE-Zeichen können unsicher sein
- Beschädigte oder stark riechende Squishies sofort entsorgen
- Kinder unter drei Jahren sollten nicht mit Squishies spielen
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