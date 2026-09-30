Taser-Einsatz an Hochschule - 26-Jähriger randaliert

Ingolstadt (dpa/lby) - Die Polizei hat an der Technischen Hochschule Ingolstadt einen Taser eingesetzt, um einen aggressiven 26-Jährigen zu stoppen. Der Mann hatte sich laut den Beamten am Dienstag offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und erst in einer sozialen Einrichtung sowie anschließend in der Hochschule randaliert.

Da er sich nicht beruhigen ließ und Anweisungen ignorierte, überwältigten ihn die Einsatzkräfte mit einem Taser und nahmen ihn nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst in Gewahrsam. Verletzte gab es laut Polizei nicht, ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Gegen den Mann wird wegen Hausfriedensbruchs und versuchter Sachbeschädigung ermittelt.