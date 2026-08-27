Toter bei Lenggries identifiziert

Lenggries (dpa/lby) - Nach dem Fund eines Toten auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 307 bei Lenggries ist die Identität des Mannes geklärt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 64-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Einen Wohnsitz in Bayern hatte er demnach nicht angemeldet.

Die Kriminalpolizei habe den Mann in Zusammenarbeit mit rumänischen Behörden identifiziert, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Ein Abgleich von Fingerabdrücken und Lichtbildern in polizeilichen Datenbanken habe eindeutige Übereinstimmungen ergeben.

Der Tote war am frühen Sonntagmorgen gegen 1.25 Uhr auf einem Parkplatz an der B307 bei Lenggries im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gefunden worden. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergab laut Polizei keine Anzeichen für einen gewaltsamen Tod.

Die Hintergründe sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es. Die Polizei sucht deshalb weiter nach Zeugen. Von Interesse seien insbesondere Beobachtungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis etwa 1.25 Uhr im Bereich der B307 zwischen Fall und der Abzweigung zur B13.