Treffen eskaliert: Polizisten verletzt, Mutter mischt mit

Wertheim (dpa) - Eine Verabredung ist im Main-Tauber-Kreis in einem Streit eskaliert, bei dem eine Frau bedrängt und beleidigt worden sein soll. Als die Polizei dazwischenging, mischte sich auch die Mutter eines der Männer ein, wie die Polizei mitteilte. Bei der Festnahme wurden demnach drei Beamte verletzt.

Eine Frau hatte sich den Angaben zufolge am Sonntagabend mit einem 39-jährigen Mann getroffen und ihn anschließend nach Hause gefahren. Dort soll sich der Mann geweigert haben, aus dem Auto auszusteigen. Als er es dann doch getan habe, sei ein Streit ausgebrochen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ein zweiter Mann sei hinzugekommen, dessen Rolle noch unklar ist. Beide sollen die Frau bedrängt und beleidigt haben.

Aufgrund der Lautstärke der Auseinandersetzung wurde die Polizei gerufen. Dabei soll der 39-Jährige einem Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben - dieser kam laut Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Angreifer sei überwältigt worden, woraufhin sich dessen Mutter eingemischt habe, die demnach im selben Haus wohnt. Sie habe die Beamten an Armen und Oberkörper gezogen, um die Festnahme ihres Sohnes zu verhindern. In der Rangelei seien zwei weitere Beamte leicht verletzt worden. Der 39-Jährige habe die Nacht in einer Zelle verbracht. Alle Beteiligten müssen mit Anzeigen rechnen. Zum Grund der Verabredung machte die Polizei keine weiteren Angaben.