Typisch Herbst: Nebel, ein wenig Sonne - und dann Regen

München (dpa/lby) - Das Wetter in Bayern zeigt sich heute erst neblig, dann vielerorts freundlich - aber nicht überall. Zunächst ist es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verbreitet trüb mit Nebel oder Hochnebel.

Nach der Nebelauflösung am Mittag und Nachmittag wird es freundlich, bevor später von Westen dichtere Wolkenfelder aufziehen. Die Höchstwerte liegen heute laut DWD zwischen 9 und 15 Grad Celsius, an den Alpen werden es auch bis zu 18 Grad.

Am Mittwoch zieht es sich zu: Es wird bedeckt und regnerisch. Im Tagesverlauf kommt es vor allem am Alpenrand zu anhaltendem und kräftigem Regen. In der Nacht auf Donnerstag regnet es weiter und die Schneefallgrenze sinkt auf 1.500 Meter. In den Bergen soll es zeitweise Sturmböen geben.