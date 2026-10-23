US-Militär trainiert mit Bodentruppen

Hohenfels (dpa/lby) - Rund 3.000 Soldatinnen und Soldaten einer schweren Brigadekampfgruppe der US-Armee trainieren derzeit mit dänischen und britischen Spezialkräften sowie ukrainischen Partnern auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels. Die Übung auf dem Areal im Neumarkt in der Oberpfalz sei eine multinationale Ausbildungsmöglichkeit und auf elektronische Kampfführung ausgerichtet, sagte ein Sprecher.

«Wir müssen angreifen, zurückkehren und halten können. Ein Ziel kann man nicht einnehmen, ohne Soldaten am Boden einzusetzen», sagte der Sprecher weiter. Bedeutsam sei auch, das bei unterschiedlichen Bedingungen zu tun.

Im Vergleich zu den letzten Übungen im Mai und August habe sich auch das Wetter verändert: «Wir hatten Herbstregen, und die Temperaturen sind gefallen. Das Wichtigste ist: Nicht die Technik muss sich an uns anpassen; wir müssen uns an das anpassen, was die Technik leisten kann, in diesem Gelände und dieser Umgebung.»

Im Dezember soll die nächste Übung stattfinden, dann mit Fokus auf Logistik und Versorgung an der vordersten Front sowie Arbeit im Nahkampf.