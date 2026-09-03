Verdacht auf Amok-Verherrlichung: 20-Jähriger festgenommen

Salching (dpa/lby) - Ein 20-Jähriger aus Niederbayern soll mutmaßlich Amoktaten in sozialen Medien verherrlicht haben. Ein Hinweis des Landeskriminalamtes (LKA) Hamburg führte nach Polizeiangaben zu seiner Festnahme.

Der junge Mann soll auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zurückliegend begangenen Amoktaten zugestimmt haben. Einsatzkräfte durchsuchten deshalb am Dienstag das elterliche Anwesen des 20-Jährigen in Salching (Landkreis Straubing-Bogen). Am frühen Nachmittag konnte der junge Mann den Angaben zufolge widerstandslos festgenommen werden. Er sei aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik gebracht worden. Gegen ihn werde unter anderem wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.