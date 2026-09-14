Verletzter Mann am Bahnhof entdeckt – Täter gesucht

Prien am Chiemsee (dpa/lby) - Ein 39-Jähriger ist am Bahnhof in Prien am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) eigenen Angaben zufolge von einem unbekannten Mann mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Täter sei am Sonntagabend anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Das Opfer kam demnach mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein Zeuge war demnach auf den Verletzten aufmerksam geworden. Eine umgehend eingeleitete Großfahndung blieb zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.