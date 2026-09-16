Vier Kölnerinnen mit Hund sinken in oberbayerischem Moor ein

Prem (dpa) - Vier Frauen aus Köln sind in einem Moor im oberbayerischen Prem knietief eingesunken. Nach Polizeiangaben waren sie mit einem Hund mitten im Premer Filz und fernab befestigter Wege unterwegs.

Demnach wählte eine der Spaziergängerinnen am Dienstag den Notruf und gab an, falsch abgebogen zu sein und die Orientierung verloren zu haben. Die Polizei ermittelte den Standort der Gruppe nach eigenen Angaben durch eine Handypeilung. Beamte führten die Frauen und den Hund aus dem Moor auf sicheres Gelände. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr bestanden habe.