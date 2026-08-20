Wollitz fordert mehr Mut von seinen Cottbusern gegen den FCA

Cottbus (dpa) - Der sensationelle Erfolg des Vorjahres im DFB-Pokal ist abgehakt, vor dem aktuellen Spielen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals plagen Trainer Claus-Dieter Wollitz von Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus ganz andere Probleme.

«Wir spielen zu mutlos. Wir haben nicht mehr der Dynamik und Aggressivität, um eine Torchance zu erspielen», sagte der 61-Jährige vor der Partie gegen den Bundesligisten FC Augsburg im Leag Energie Stadion am Samstag (13.00 Uhr/Sky), «wir haben nicht die Harmonie wie in den vergangenen Monaten.»

Keine einzige Torchance in zwei Spielen

Nach zwölfjähriger Abwesenheit aus der zweiten Liga hat Cottbus in den ersten beiden Spielen im Unterhaus gegen Hannover (3:1) und Bielefeld (0:3) zwar einen Sieg eingefahren, allerdings ohne dabei die kämpferischen Tugenden auf den Platz zu bringen. «In meiner Laufbahn als Trainer hat es zwei Spiele ohne eine Torchance nicht gegeben», kritisierte Wollitz die Mutlosigkeit seines Teams.

Der Trainer forderte die Rückkehr zur DNA, die Energie in den letzten drei Jahren ausgezeichnet hat. «Diese Passivität darf nicht der Werdegang sein, dann bin ich am falschen Ort», drohte Wollitz, der zugleich die Verantwortung für diese Situation übernimmt und darauf hofft, dass der Mut zu den Profis zurückkehrt, wovon Wollitz zu einhundert Prozent überzeugt ist. «Es wäre schön, wenn wir damit am besten am Samstag anfangen.»

So denkt Wollitz nicht an den überraschenden 1:0-Erfolg des Drittligisten Cottbus gegen den Zweitligisten Hannover im Vorjahr, sondern daran, dass bei seinen Spielern die Überzeugung Einzug hält, Sicherheit und Überzeugung wiederzufinden. «Jeder möchte in die zweite Runde», sagt Wollitz, «wir können aber nicht erwarten, dass wir wieder die Sensation schaffen, aber wir müssen anders auftreten.»