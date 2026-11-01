Zwei Brände in Oberbayern: zwei Verletzte, hoher Schaden

Waldkraiburg/Lenggries (dpa/lby) - Gleich zweimal hat es in Oberbayern am Wochenende gebrannt: Nach den Feuern in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) und in Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) sind zwei Häuser unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen wurden verletzt.

In einem ehemaligen Bauernhaus in Lenggries ging am Samstagmorgen das erste Obergeschoss in Flammen auf. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch Bewohner in dem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der erste Stock schon komplett in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Alle Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten. Zwei von ihnen erlitten eine Rauchvergiftung und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen hohen sechs- bis siebenstelligen Betrag. Wie das Feuer ausgebrochen sei, sei noch unklar, hieß es. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung.

Nur wenige Stunden später kam es zu einem zweiten Brand, diesmal im oberbayerischen Waldkraiburg. Auch hier soll das Feuer einen sechsstelligen Schaden angerichtet haben. Laut Polizei brach das Feuer im Keller einer Doppelhaushälfte aus. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben.