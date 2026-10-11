60. Sieg in 2026: Zverev in Shanghai weiter

Shanghai (dpa) - Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Shanghai das Achtelfinale erreicht. Der 29-Jährige gewann gegen den Franzosen Quentin Halys mit 6:4, 6:7 (8:10), 6:3 und feierte seinen 60. Sieg in diesem Jahr.

Zverev kam damit auch Platz eins in der Weltrangliste einen weiteren Schritt näher. Erreicht Deutschlands Tennisstar in Shanghai das Halbfinale steht fest, dass Zverev das Jahr als Nummer eins beendet und den Italiener Jannik Sinner ablöst. Im Achtelfinale trifft er nun auf den Kasachen Alexander Bublik.

Sinner hat seine Saison wegen anhaltender Knieprobleme vorzeitig beendet und wird seine gute Ausbeute aus der Vorsaison im Endspurt nicht verteidigen können. Zverev hat in diesem Jahr die French Open und die US Open gewonnen und sich damit den Traum vom Grand-Slam-Titel bereits erfüllt. Als Nummer eins der Tennis-Welt würde er eine überragende Saison krönen.

Zverev wäre bei den Männern erst der zweite Deutsche nach Boris Becker auf dem Tennis-Thron. Becker war insgesamt zwölf Wochen die Nummer eins der Welt.

Knöchel bereitet Sorgen

Gegen Halys gelang Zverev sofort ein Break, nach 37 Minuten holte er sich den ersten Satz. Im zweiten Durchgang ließ der gebürtige Hamburger dann aber nach und wirkte unkonzentriert. Im Tiebreak vergab er zwei Matchbälle und musste so in den dritten Satz.

Zverev schien mit fortlaufender Spielzeit mehr Probleme mit seinem Knöchel zu haben. Der Weltranglisten-Zweite war in seinem Auftaktspiel umgeknickt. Gegen Halys gelang Zverev in dritten Satz aber wieder ein schnelles Break, nach 2:16 Stunden machte er mit einem Ass das Weiterkommen perfekt.

«Er hat unglaublich aggressiv gespielt, sehr gut aufgeschlagen. Du kannst sein Service nur schwer lesen», sagte Zverev nach dem hart umkämpften Sieg. Dass es sein 60. Sieg in diesem Jahr war, wollte Zverev nicht überbewerten. «Ich bin insgesamt sehr glücklich mit meinem Jahr», sagte der French-Open- und US-Open-Champion.