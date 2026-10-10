8 Sekunden: Augsburg erzielt schnellstes Bundesliga-Tor

Augsburg (dpa) - Ausgerechnet Ausnahme-Torhüter Manuel Neuer hat das schnellste Tor der Bundesliga-Historie hinnehmen müssen. Im Duell seines FC Bayern beim FC Augsburg patzte der Schlussmann mit der ersten Ballaktion und ermöglichte FCA-Profi Robin Fellhauer nach acht Sekunden den Treffer. Die Bundesliga und der Datendienstleister Opta meldeten jeweils die Rekordzeit.

Die vorherige Bestmarke von je neun Sekunden hatten sich der Leverkusener Karim Bellarabi und Hoffenheims Kevin Volland geteilt.

Bayern hatte den Anstoß direkt zurück zu Neuer gespielt, der von Fellhauer angelaufen wurde. Der Torwart-Routinier versuchte den Ball über den Augsburger zu chippen, traf Fellhauer aber am Rücken. Dieser konnte dann allein auf das leere Tor zulaufen und zum 1:0 vollenden.