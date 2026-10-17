Bahnrad-WM: Grabosch gewinnt Gold im 1.000-Meter-Zeitfahren

Shanghai (dpa) - Bahnradsprinterin Pauline Grabosch hat bei den Weltmeisterschaften in Shanghai die erste Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen. Im 1.000-Meter-Zeitfahren siegte die 28 Jahre alte Magdeburgerin in 1:04,572 Minuten vor den Niederländerinnen Hetty van den Wouw (1:05,223) und Sofie van Rooijen (1:05,398). Es das dritte Edelmetall für das deutsche Bahnrad-Team bei den Titelkämpfen in der chinesischen Metropole.

Für Grabosch ist es bereits die zweite WM-Medaille in Shanghai. Zum Auftakt hatte sie zusammen mit Clara Schneider, Lea Sophie Friedrich im Teamsprint Bronze gewonnen. Zudem hatte Sprinter Maximilian Dörnbach überraschend die Silbermedaille im Keirin geholt.