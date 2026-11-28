Gaalaa/Ruka (dpa) - Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl präsentiert sich an ihrem Comeback-Wochenende nach 18-monatiger Dopingsperre weiter in guter Verfassung. Die 31-Jährige belegte beim zweitklassigen FIS-Rennen im norwegischen Gaalaa im Freistil-Sprint den vierten Platz.

Tags zuvor hatte Carl über 10 Kilometer im klassischen Stil sogar gewonnen. An diesem Sonntag steht noch ein Freistilrennen über 20 Kilometer an. Schon am kommenden Wochenende könnte Carl in Trondheim in den Weltcup zurückkehren.

Gimmler im Weltcup die beste Deutsche

Carl war bei einer Kontrolle außerhalb des Weltcups im Frühjahr 2025 positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden. Das Medikament wird in erster Linie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt. Die folgende Sperre kostete Carl auch die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Italien im vergangenen Februar. Seit September trainiert sie wieder mit der Mannschaft. 2022 hatte Carl Olympia-Gold im Teamsprint gewonnen.

Carls Teamkolleginnen waren im Weltcup ebenfalls im Sprint gefordert. Im finnischen Ruka war Laura Gimmler die beste Deutsche. Die 32-Jährige schied im Halbfinale aus.