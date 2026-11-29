Sydney (dpa) - Der deutsche Golf-Profi Nicolai von Dellingshausen hat mit dem Triumph bei der Australian PGA Championship seinen zweiten Turniersieg auf der DP World Tour perfekt gemacht. Der 33-Jährige aus Düsseldorf gewann in Sydney mit einem Gesamtergebnis von 272 Schlägen. Mit jeweils zwei Schlägen mehr folgten der Däne Nicolaj Höjgaard, der Australier Haydn Barron und

Kiradech Aphibarnrat aus Thailand.

Von Dellingshausen war mit drei Schlägen Vorsprung in die Finalrunde gestartet und behielt dort die Nerven. Am Ende genügte ihm eine durchschnittliche 72er-Runde, das entspricht genau dem Platzstandard.

Ein Albatros auf der zweiten Runde

Die Basis für den Erfolg im The Lakes Golf Club legte von Dellingshausen am Freitag mit dem Schlag des Turniers: In der zweiten Runde gelang ihm auf der 14. Spielbahn ein sogenannter Albatros. Dabei versenkte er den Ball auf dem Par 5 schon mit seinem zweiten Schlag aus rund 167 Metern ins Loch. Ein Albatros - also drei Schläge weniger für eine Bahn als der Standard - ist im Golfsport noch seltener als ein Hole-In-One, bei dem gleich der Abschlag im Loch landet.

Der Düsseldorfer kassierte für den Sieg in Sydney 425.000 australische Dollar (rund 259.000 Euro). Seinen Premierensieg auf der DP World Tour hatte von Dellingshausen im vergangenen Jahr in der Nähe von Salzburg bei der Austrian Open gefeiert.