Dominatoren unter Druck: Spannung vor dem Ski-Saisonstart

Sölden (dpa) - Startschuss zur neuen Ski-Saison: Auf dem Rettenbachferner in Sölden werden die ersten Punkte des Weltcup-Winters vergeben. Wer sind die großen Favoriten in diesem Jahr? Kann Emma Aicher tatsächlich den Gesamtweltcup gewinnen? Wie geht's den vielen verletzten Topstars?

Die wichtigsten Themen vor dem Riesenslalom der Frauen am Samstag und der Männer am Sonntag (jeweils 10.00 und 13.00 Uhr/ARD und Eurosport).

Shiffrin und Odermatt sind die Gejagten

Mikaela Shiffrin ist nach wie vor der größte Star der Szene. Drei olympische Goldmedaillen, acht WM-Titel, 110 Weltcup-Siege - seit Jahren fährt die US-Amerikanerin an der Spitze oder gar in einer eigenen Liga. Ob sie den siebten Gesamtweltcup-Sieg in Angriff nimmt, bleibt abzuwarten. Die 31-Jährige hat angekündigt, weniger Slalom und dafür mehr Riesenslalom und Super-G fahren zu wollen. Doch auch hier dürfte mit der Ausnahmeathletin zu rechnen sein.

Bei den Männern ist Marco Odermatt nach fünf Gesamtweltcup-Siegen in Serie erneut der große Favorit. Die kleine Muskelverletzung, die er im August erlitten hatte, sei auskuriert, berichtete der Schweizer. Muss der langjährige Dominator nun dennoch mit einem Duell um die große Kristallkugel rechnen?

Lucas Pinheiro Braathen, der für Brasilien startet, sieht in dieser Saison erstmals «eine reelle Chance, diesen Kampf zu beginnen», wie er sagte. Vorigen Winter gewann er im Riesenslalom Olympia-Gold und die Weltcup-Wertung. Da er auch stark im Slalom ist, könnte der Paradiesvogel Odermatt nun noch mehr fordern.

Im Speed-Bereich gibt es gleich mehrere aufstrebende Stars, die für Spektakel sorgen. Dazu gehören vor allem der Schweizer Doppel-Olympiasieger Franjo von Allmen und der italienische Kitzbühel-Champion Giovanni Franzoni.

Juwel Aicher als deutsches Zugpferd

Emma Aicher ist der neue Topstar des Deutschen Skiverbands (DSV). Nachdem sie im vergangenen Winter zu zwei Olympia-Silbermedaillen, drei Weltcup-Siegen und sechs weiteren Podestplätzen gerast ist und sogar fast den Gesamtweltcup gewonnen hätte, sind die Erwartungen an die 22-Jährige hoch. So hoch, dass Sportvorstand Wolfgang Maier schon etwas gegensteuert. Aicher habe vorige Saison einen «brutal guten Run bekommen», sagte er zuletzt. Die Bürde der Favoritin will Maier der Allrounderin ungern auferlegen.

Wenn überhaupt, kommt aber nur eine Handvoll Athletinnen für den Gewinn der großen Kristallkugel infrage - und Aicher gehört dazu. Die Slalom-Routiniers Lena Dürr und Linus Straßer wollen und sollen wieder vermehrt um das Podest fahren. Im Riesenslalom sind die deutschen Männer mit Fabian Gratz, Anton Grammel oder auch dem von Verletzungen geplagten Alexander Schmid wieder konkurrenzfähig - im Speed-Bereich indes noch von der Weltspitze entfernt.

Lange Liste an prominenten Ausfällen

Die aktuelle Liste an Ausfällen ist ebenso lang wie prominent. US-Star Lindsey Vonn steht nach dem Horror-Sturz bei Olympia vor einer weiteren Operation und in dieser Saison ziemlich sicher nicht am Start. Das italienische Abfahrts-Ass Sofia Goggia plagt sich mit gleich zwei Virusinfektionen herum. Auch ihre Teamkollegin Federica Brignone, die sich nach einer schweren Knieverletzung im Februar mit gleich zwei Olympia-Goldmedaillen zurückgemeldet hatte, kämpft mit gesundheitlichen Problemen und wird in Sölden nicht antreten.

Bei den Männern verletzte sich Aleksander Aamodt Kilde im Training erneut schwer. Der Norweger wird mit einem Achillessehnenriss noch lange fehlen. Der Franzose Cyprien Sarrazin, einst Doppel-Sieger in Kitzbühel, kämpft seit seinem üblen Trainingssturz in Bormio vor knapp zwei Jahren immer noch um ein Comeback. Und Marcel Hirscher? 2024 war seine Rückkehr in Sölden das große Thema. Diesmal fehlt der achtmalige Gesamtweltcupsieger wegen der Folgen eines Kreuzbandrisses. Der Salzburger will diesen Winter aber noch fahren.

Das sind die Highlights

Sölden als Startschuss hat Tradition. Auch die Nachtslaloms der Männer in Madonna di Campiglio kurz vor Weihnachten und in Schladming Ende Januar gehören schon lange fest zum Weltcup-Kalender. Nach dem Jahreswechsel stehen ohnehin etliche Klassiker an: in Adelboden, in Wengen und natürlich in Kitzbühel, wo vom 22. bis 24. Januar die Hahnenkamm-Rennen stattfinden.

Die Frauen kehren Mitte Januar für drei Speed-Rennen auf die Olympia-Strecke in Cortina d'Ampezzo zurück. Aus deutscher Sicht sind die Renn-Wochenenden der Männer (20./21. Februar) und Frauen (27./28. Februar) in Garmisch-Partenkirchen ein Highlight. Der größte Saisonhöhepunkt steigt aber schon direkt davor: die WM in Crans-Montana in der Schweiz (1. bis 14. Februar).

Und das ist neu in diesem Winter

Die Frauen sind am 28. und 29. Dezember für einen Riesenslalom und einen Slalom erstmals in Gosau am Start. Eine einschneidende und mit großen Hoffnungen verbundene Änderung gab es aber neben der Piste.

Der Liechtensteiner Alexander Ospelt setzte sich in einem Wahlkrimi im Juni gegen den bisherigen Präsidenten Johan Eliasch durch und soll den Weltverband Fis aus der Krise führen. Der umstrittene Eliasch stand gerade bei den großen Ski-Nationen schon lange in der Kritik, soll den Weltverband finanziell in eine extreme Schieflage manövriert haben. Unter Ospelt verspricht sich nicht nur der DSV mehr Transparenz und eine bessere Kommunikation.