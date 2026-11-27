Tokio (dpa) - Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin riss ungläubig den Mund auf, dann schlug der 21-Jährige voller Glücksgefühle die Hände vors Gesicht: Das US-Wunderkind hat beim Grand Prix in Japan mit einer spektakulären Flugshow einen Weltrekord im Kurzprogramm aufgestellt. Malinin erreichte mit einer makellosen Darbietung 114,81 Punkte und übertraf damit die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Nathan Chen von den Olympischen Spielen 2022 in Peking um 0,84 Punkte.

«Ich habe mit so einer hohen Wertung nicht gerechnet», sagte Malinin. «Aber ich glaube, dass mich das japanische Publikum hier in Japan so angefeuert hat, dass ich meine beste Leistung abrufen konnte. Das hat mir wirklich geholfen, diese Punktzahl zu erreichen.»

Malinin, der wegen seiner vielen Vierfachsprünge auch den Spitznamen «Vierfach-Gott» trägt, zeigte in seinem Programm den Vierfach-Flip sowie den Vierfach-Lutz. Am Samstag (11.30 Uhr) in der Kür könnte Malinin auch die Gesamt-Bestmarke von Chen, die bei 335,30 Punkten liegt, knacken.

Schwere Niederlage bei Olympia

Der dreimalige Weltmeister war bei den Olympischen Spielen in Italien im Februar der tragische Held, als er nach einer vollkommen misslungenen Kür als haushoher Favorit vom ersten Rang nach dem Kurzprogramm noch auf den achten Platz abstürzte. Kaum jemand hatte eine Niederlage Malinins vor den Winterspielen für möglich gehalten - immerhin war er mehr als zwei Jahre lang ungeschlagen.

Die prestigeträchtige Grand-Prix-Serie ist die höchste internationale Veranstaltungsreihe im Eiskunstlauf. Das Finale dieser Grand-Prix-Saison findet Mitte Dezember in China statt. Der Saisonhöhepunkt steigt für Malinin im März bei der WM in Tampere in Finnland.