München (dpa) - Eine mögliche Geldstrafe als Reaktion auf die Brandrede von Joshua Kimmich gegen die Münchner Vereinsbosse stand beim FC Bayern angeblich nicht zur Debatte. «Wir haben das nicht besprochen. Es war auch nie ein Thema, über eine Geldstrafe zu sprechen. Wir schauen wirklich nach vorne», versicherte Sportdirektor Christoph Freund vor dem Bundesligaspiel beim Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Österreicher berichtete von intensiven Wochen beim auch von großen Verletzungssorgen beeinträchtigten deutschen Fußball-Rekordmeister. «Es wird sehr viel gesprochen, besprochen, diskutiert, berichtet rund um den FC Bayern München», räumte Freund ein.

Kimmich: «No-Go und auch nicht Bayern-like»

Das große Thema ist der Gesundheitszustand von Jamal Musiala. Kimmich hatte die Bosse des FC Bayern nach der ersten Saisonniederlage in der Champions League am Mittwoch beim OSC Lille (1:2) für den Umgang mit dem Offensivstar scharf kritisiert. «Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like», sagte Kimmich.

Fokus von Kompany

Die Bayern-Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten in der vergangenen Woche wegen der gesundheitlichen Probleme Musialas einen Gehaltsverzicht ins Gespräch gebracht. Sie zweifelten öffentlich an, dass Musiala trotz der Erkrankung wieder das frühere sportliche Topniveau erreichen könne. Kimmich erklärte sich in Lille solidarisch mit Musiala.

Trainer Vincent Kompany wollte auf die Rede seines Mittelfeldlenkers in Frankreich nicht näher eingehen. «Ich kann euch nicht helfen mit diesen Themen im Moment», meinte der Belgier mit Blick auf die Journalisten bei der Pressekonferenz und ein mediales Echo. «In meinem Kopf geht es nur um das Spiel gegen Hamburg. Wenn du das nicht vorlebst, wirst du die anderen auch nicht in den Fokus hineinziehen.»