Golla zieht Kündigung zurück - Melsungen lehnt SG-Angebot ab

Melsungen (dpa) - Handball-Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla hat seine außerordentliche Kündigung bei Bundesligist MT Melsungen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zurückgezogen. Der 28-Jährige hatte Anfang Oktober diese zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingereicht. Anschließend nahm er jedoch wie gewohnt am Training teil und kam auch in der Bundesliga für die Hessen zum Einsatz.

Für Ruhe dürfte dieser Schritt in der Causa Golla allerdings kaum sorgen. Der Kreisläufer möchte Melsungen nur wenige Monate nach seinem Wechsel von der SG Flensburg-Handewitt wieder verlassen und zu seinem früheren Verein zurückkehren. Als Gründe nannte er familiäre Probleme und eine Gefährdung seiner mentalen Gesundheit.

Flensburg macht erstes Angebot

Gollas Vertrag in Melsungen läuft noch bis Sommer 2031 und enthält eine Ausstiegsklausel, bei der offenbar Unklarheit herrscht, wann sie greift. Nach dpa-Informationen unterbreitete Flensburg in den vergangenen Tagen ein Angebot über rund 700.000 Euro, um den Kreisläufer vorzeitig aus seinem Vertrag herauszukaufen. Die MT lehnte das Angebot jedoch ab und fordert demnach eine Millionensumme.