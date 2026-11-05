Großer Bayern-Tag: Harry Kane verlängert bis 2029

München (dpa) - Jetzt ist es fix: Zehn Tage nach der Auszeichnung mit dem Ballon d'Or als weltbester Fußballer haben Harry Kane und der FC Bayern die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit über diese Saison hinaus verkündet. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

Es ist ein großer Tag für die Bayern, aber auch für die Fußball-Bundesliga, der Kane als Spieler mit der aktuell größten internationalen Strahlkraft erhalten bleibt.

Kane und der FC Bayern verfolgen große Ziele: Der vor drei Jahren für rund 100 Millionen Euro vom englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur nach München gewechselte Torjäger will in seiner neuen Wahlheimat München weitere Titel und Trophäen gewinnen. Dabei steht der bislang dreimal verpasste Triumph in der Champions League ganz oben auf der Wunschliste.

«Ich fühle mich beim FC Bayern wie zu Hause»

Kane ist mit den Bayern bislang zweimal deutscher Meister (2025, 2026) und einmal DFB-Pokalsieger (2026). In allen drei Bundesligajahren wurde er Torschützenkönig. Kane brach mit 156 Toren in 161 Pflichtspielen einen Rekord nach dem anderen - national wie international.

«Ich fühle mich beim FC Bayern wie zu Hause. Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München - wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach. Es macht mich sehr stolz, Teil dieses Vereins zu sein. Meine ganze Familie ist hier sehr glücklich, ich wollte gerne bleiben, freue mich jetzt auf die Zukunft und möchte mit diesem großartigen Verein noch viele Titel gewinnen», äußerte Kane in der Vereinsmitteilung.

Hainer: Ein besonderer Moment

«Aus einem großen Transfer ist mit der Zeit ein besonderes Stück FC Bayern-Geschichte geworden», sagte Vereinspräsident Herbert Hainer stolz: «Das ist heute ein besonderer Moment für den FC Bayern.»

Die Verlängerung sei «eine großartige Nachricht für uns, für unsere Fans und für die Bundesliga: Der Weltfußballer bleibt beim FC Bayern München!», frohlockte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Kane sei «längst beim FC Bayern "dahoam"». Und: «Seine Verlängerung ist ein Bekenntnis zum FC Bayern - und zu einer Geschichte, die noch lange nicht auserzählt ist.»

Auch Eberl schwärmt

«Diese zentrale Vertragsverlängerung gibt uns Planungssicherheit: Sie sendet ein Signal, dass beim FC Bayern die größten Ziele möglich sind», ergänzte Sportvorstand Max Eberl. «Wir freuen uns sehr, dass er weiter eine prägende Figur sein wird, die hier die Richtung mitbestimmt, und mit der wir unseren Kader in der Zukunft weiter ausrichten können.»

Wenige Monate nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, bei der England Dritter wurde, legte sich Kane auf zunächst zwei weitere Jahre in München und der Bundesliga fest.

Seine herausragende abgelaufene Saison veredelte Kane auch noch mit dem Ballon d'Or - der wichtigsten individuellen Auszeichnung im Weltfußball. Ende Oktober setzte er sich in seiner Heimatstadt London knapp gegen WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé durch.

«Ich habe das Glück und den Segen, von unglaublichen Spielern und unglaublichen Menschen umgeben zu sein, sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern München», äußerte Kane, der der Bundesliga den ersten Ballon d'Or seit Matthias Sammers Triumph 1996 bescherte.

Im Ü30-Alter krönt sich Kane bei Bayern doch noch zu einem Fußballer, der Titel und sogar Endspiele gewinnen kann. Was er beim 3:0 im Pokalendspiel gegen den VfB Stuttgart mit seinem Dreierpack demonstrierte. Ehrenpräsident Uli Hoeneß rühmte den im Sommer 2023 für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichteten Stürmer danach als den «besten Transfer, den wir je gemacht haben».

Hoeneß: Kane war unser bester Transfer

Tore von Kane sind sicher auch zukünftig praktisch garantiert. Zudem glänzt der Routinier als Vorbereiter und phasenweise auch als Spielgestalter. Kane ist auch abseits des Rasens ein Musterprofi, geht auch dort als Führungsfigur voran. «Er ist ein Spieler, der in jeder Hinsicht ein Vorbild ist, nicht nur als Torjäger, als Spieler auf dem Platz, sondern auch als Persönlichkeit», sagte Hoeneß zum Start in die Vorbereitung am Tegernsee.

Seit längerem Bayern-Signale

Die Münchner hatten seit langem signalisiert, den Angreifer über das Vertragsende hinaus halten zu wollen. Spekulationen zufolge hatte der Torjäger in seinem alten Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro verstreichen lassen. Es gab aber auch nie konkrete Anzeichen, dass der Stürmer davon Gebrauch machen wollte. Kane betonte wiederholt, dass er sich in München und beim FC Bayern wohlfühle.

Die Vertragsverlängerung von Kane dürfte ihm auch noch viele Schnitzel bescheren. Für jedes Bayern-Tor bekommt er von einem Wirt in seiner Nachbarschaft ein Schnitzel mit Röstkartoffeln oder Kartoffelsalat geliefert. Schnitzel sei vermutlich sein Lieblingsessen in Deutschland, aber allzu viele dürften es auch nicht sein. «Ich kann nicht behaupten, dass ich alle esse», sagte Kane Anfang des Jahres. Freunde, Gäste oder andere würden sich aber auch darüber freuen.