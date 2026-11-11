Grüne-Fraktion gegen Russlands Teilnahme an Eishockey-WM

Berlin (dpa) - Die Grünen im Bundestag lehnen nach Aussage ihrer Co-Fraktionschefin Katharina Dröge eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland ab. «Eine Teilnahme Russlands wäre mit dem Fair Play-Gedanken und dem Gebot internationaler Solidarität nicht vereinbar», sagte Dröge der Deutschen Presse-Agentur.

«Dass führende Eishockey-Nationen nach dem Cas-Urteil nicht gegen Russland antreten wollen, zeigt, wie sehr die Entscheidung das Ansehen des gesamten Wettbewerbs gefährdet», führte sie weiter aus. Dröge betonte, Sportturniere wie die Eishockey-WM lebten von Vielfalt, gegenseitigem Respekt und friedlichen Begegnungen der internationalen Gemeinschaft. «Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine steht dazu in fundamentalem Widerspruch.»

AfD und Linke befürworteten Teilnahme

AfD und die Linke hatten sich zuvor für eine Teilnahme Russlands ausgesprochen. «Wir halten dies für die Rückkehr zur Normalität. Natürlich sollten auch Visa für die russischen Sportler erteilt werden», sagte der sportpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Jörn König, dem Nachrichtenportal «ZDFheute.de». Die USA seien auch nie ausgeschlossen worden, obwohl sie «völkerrechtswidrige Kriege» geführt hätten.

Auch aus Sicht der Linken sollte das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes Cas akzeptiert werden. Man dürfe sich der «bedauerlichen Realität nicht weiter verschließen», erklärte der sportpolitische Sprecher der Linksfraktion, Christian Görke. In anderen Sportarten seien russische Sportler auch wieder am Start.

«Restriktive Visumpolitik gegenüber Russland»

Ende Oktober hatte der Cas die Suspendierung russischer Eishockey-Teams trotz des weiter andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine aufgehoben. Länder wie Weltmeister Finnland hatten angekündigt, bei der WM nicht gegen Russland spielen zu wollen. Der Weltverband IIHF will in Gesprächen mit verschiedenen Verbänden das Problem lösen. Offenbar soll der russische Verband diplomatisch von einem Verzicht auf die WM-Teilnahme überzeugt werden.

Für die U20-WM in Kanada, an der zum Jahreswechsel auch Deutschland teilnimmt, hatte Premierminister Mark Carney angekündigt, dass es keine Visa für eine russische Auswahl geben werde.