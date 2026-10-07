Havertz-Trainer bleibt: Arteta verlängert bei Arsenal

London (dpa) - Mikel Arteta bleibt Trainer des FC Arsenal. Der 44 Jahre alte Spanier hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum Sommer 2030 verlängert. Das teilte der englische Fußball-Meister mit. Arteta hatte im Dezember 2019 die Nachfolge von Unai Emery angetreten. Der ehemalige Arsenal-Spieler arbeitete nach seinem Karriereende 2016 als Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City.

In der vergangenen Saison holte Arsenal mit Fußball-Nationalspieler Kai Havertz erstmals seit 22 Jahren wieder die englische Meisterschaft.

«Es ist ein Privileg, meine Zukunft diesem Club zu widmen und weiterhin mit außergewöhnlichen Menschen zusammenzuarbeiten, die das Beste für Arsenal wollen. Dieser Club ist einzigartig - sein Charakter und das Gefühl, das er einem vermittelt. Ich empfinde es als großes Privileg, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht», erklärte Arteta, der nun weitere Titel mit Arsenal gewinnen will.

Zur Verlängerung teilte Arsenal mit, der neue Vertrag spiegele «unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass die Fortschritte, die wir erzielt haben, und der Erfolg der vergangenen Saison den Beginn einer besonderen Ära in unserer Geschichte markieren».